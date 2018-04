Eutanasia: Ue, Alfie caso tragico ma sanità è competenza nazionale

Bruxelles, 27 apr. (AdnKronos Salute) - La vicenda del bimbo britannico di 23 mesi affetto da una patologia neurodegenerativa ancora non individuata con certezza, al centro di un caso diplomatico che vede coinvolti l'Italia e la Città del Vaticano da una parte e la magistratura del Regno Unito dall'altra, "è un caso tragico che ci tocca tutti: la Commissione europea spera che una soluzione che sia nel miglior interesse del bambino possa essere trovata tra le parti coinvolte. Per il contesto giuridico, si tratta di una questione che riguarda la sanità, che è una competenza nazionale e non c'è alcuna legge Ue che possa riguardare questa vicenda". Lo ha detto la vice portavoce capo della Commissione Europea Mina Andreeva, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"In aggiunta - ha concluso - i tribunali del Regno Unito si sono espressi su questa vicenda e non sta alla Commissione commentare su singoli casi giudiziari nei nostri Stati membri".