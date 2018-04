Salute: cinque 'regole d'oro' per allungare la vita di oltre 10 anni

Roma, 30 apr. (AdnKronos Salute) - Un'alimentazione sana, un regolare esercizio fisico, occhio alla bilancia, poco alcol e niente fumo. Sono cinque semplici abitudini che se praticate con dedizione e attenzione possono allungare la vita di oltre 10 anni. E' quanto ha dimostrato lo studio condotto dall'Harvard T.H. Chan School of Public Health e pubblicato su 'Circulation'. I ricercatori hanno esaminato una mole di dati enorme: 34 anni di vita di 78.865 donne e 27 anni di 44.354 uomini. Ebbene, chi ha seguito le cinque 'regole d'oro' ha guadagnato in media 14 anni di vita per le donne e 12 per gli uomini.

La ricerca ha dimostrato che, in un arco di osservazione lungo 30 anni, il virtuosismo salutare a tavola e nella vita di tutti i giorni riduce dell'82% la probabilità di morire per malattie cardiovascolari e del 65% per cancro. Nel 2015 gli Stati Uniti si sono classificati al 31esimo posto nel mondo per l'aspettativa di vita, pari a 79,3 anni in media.

"Questo studio - precisano i ricercatori - sottolinea l'importanza di seguire abitudini di vita sane per migliorare la longevità della popolazione degli Stati Uniti. Tuttavia, l'aderenza ad uno stile di vita salutare e attento è spesso molto bassa, per questo è necessario che le amministrazioni e i decisori puntino maggiormente sulla creazione di politiche in grado di sostenere e promuovere atteggiamenti e buone pratiche mirate a migliorare il benessere della persona".