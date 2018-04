Alimenti: circolare Salute su sacchetti bio, possibile portarli da casa

Roma, 30 apr. (AdnKronos Salute) - Il ministero della Salute ha accolto la diffida presentata dal Codacons, relativa alla vicenda dei bio-shopper a pagamento nei supermercati, in cui si chiedeva di consentire ai consumatori l'utilizzo di sacchetti per la spesa, borse o retine riutilizzabili e di emanare con urgenza la relativa circolare. A darne notizia è il Codacons spiegando che il ministero ha diramato oggi la circolare.

"L'utilizzo e la circolazione delle borse in questione, in quanto beni autonomamente commerciabili, non possono essere sottratte alla logica del mercato e, dunque, è da ritenere coerente con lo strumento scelto dal legislatore, la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati - si legge nella circolare - Deve, pertanto, ammettersi la possibilità di utilizzare, in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell'esercizio commerciale, contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quali frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore".

"Tutte le nostre richieste sono state accolte - afferma il presidente Carlo Rienzi - Ora i supermercati dovranno obbligatoriamente consentire ai consumatori di portare borse della spesa da casa e l'ingresso negli esercizi commerciali di sacchetti e buste riutilizzabili".

Nella circolare il ministero fa però notare la "presenza di possibili criticità connesse alla diversità di peso dei contenitori alternativi alle buste in plastica acquistati dal consumatore, che impedirebbe un'esatta pesatura del prodotto alimentare". Su tali possibili criticità "si reputa opportuno acquisire l'avviso del ministero dello Sviluppo economico, le cui valutazioni sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'operatività dei chiarimenti forniti con la presente circolare".