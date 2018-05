Sanità: l'ex medico di Trump, fu lui a scrivere il report sulla sua salute

Washington, 2 mag. (AdnKronos Salute/Dpa) - Fu lo stesso Donald Trump, nel 2015, a compilare la lettera nella quale si dichiarava che godeva di un eccellente stato di salute. A rivelarlo è Harold Bornstein, ex medico personale di Trump che all'epoca aveva lanciato la sua campagna per la conquista della Casa Bianca. "Fu lui a dettare l'intera lettera. Non l'ho scritta io", ha raccontato Bornstein alla Cnn.

La lettera, che venne poi diffusa pubblicamente nel dicembre 2015, indicava che la "forza fisica e l'energia" di cui godeva Trump erano "straordinarie" e che, se fosse stato eletto, sarebbe stato "l'individuo più in salute mai eletto alla presidenza".