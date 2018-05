Sanità: Unicef, oltre 140 mln di bambini a rischio malattie

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - Secondo il nuovo rapporto dell'Unicef, "oltre 140 milioni di bambini sono maggiormente a rischio di contrarre malattie, perdere l'udito, diventare ciechi e persino di morte se non verranno adottate misure urgenti per fornire loro integratori salvavita di vitamina A". L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia spiega che "due dosi di vitamina A ogni anno possono salvare migliaia di bambini, ma - come rileva il repor - la copertura di questo intervento a basso costo è scesa in modo allarmante nel 2016".

"Il futuro di questo intervento a basso costo e ad alto impatto è in bilico e con esso la sopravvivenza, la salute e lo sviluppo dei bambini più vulnerabili", ha dichiarato Victor Aguayo, responsabile del Programma globale di nutrizione dell'Unicef. "Questo grave declino rappresenta una situazione senza precedenti e un motivo di allarme - ha aggiunto - in quanto rischia di compromettere decenni di progressi".

La regione più colpita è l'Africa occidentale e centrale, dove la copertura è scesa dal 78-90% tra il 2009 e il 2015 al 79% nel 2015 e al 54% nel 2016. In quest'area, i supplementi di vitamina A sono tradizionalmente somministrati durante le campagne di vaccinazione contro la polio. Con la maggior parte dei Paesi ormai liberi dalla polio, il programma di eradicazione della polio sta iniziando a diminuire in termini di infrastrutture e finanziamenti, il che potrebbe portare a un ulteriore calo della copertura di integratori di vitamina A.

Altre regioni, come l'Africa orientale e meridionale e l'Asia meridionale, "non hanno registrato un calo altrettanto significativo della copertura tra il 2015 e il 2016 - precisa l'Unicef - Tuttavia, molti Paesi di queste regioni devono ancora affrontare la sfida di raggiungere costantemente una alta copertura nel tempo. La diminuzione e la discontinuità nella copertura di integratori di vitamina A è un duro colpo per gli sforzi volti a ridurre la mortalità infantile - segnala l'agenzia - Inoltre, i Paesi più colpiti sono già alle prese con sistemi sanitari fragili per fornire servizi salvavita, per vaccinare i bambini, promuovere una nutrizione adeguata e prevenire la malaria".