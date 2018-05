Ricerca: un gatto in casa 'benefico' per bambini autistici

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - La presenza di un gatto in casa è benefica per i bambini con disturbi dello spettro autistico, secondo un recente studio pubblicato su 'Frontiers of Veterinary Medicine'. I risultati indicano che l'animale domestico può essere di sostegno soprattutto per i piccoli con forme da lievi a moderate.

I ricercatori hanno intervistato 64 genitori con un figlio con disturbi dello spettro autistico moderati. Successivamente hanno coinvolto altri 44 genitori con figli con disturbi moderati o gravi. In tutti i casi le interazioni tra i gatti e i bambini sono risultate simili, così come gli effetti. Anche se i felini apparivano più affettuosi con i piccoli con malattia moderata rispetto a quelli con forme più severe. La presenza dell'animale, nella pratica, sembra in grado di calmare il bambino e di farlo sentire protetto.

Il carattere del gatto, in ogni caso, non va sottovalutato perché può fare la differenza, indicano i ricercatori, consigliando ai genitori di scegliere l'animale candidato a far compagnia al bambino autistico proprio in funzione del suo carattere e non in base ad altre caratteristiche, come la bellezza ad esempio.