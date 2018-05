Sanità: Somalia, rapita infermiera tedesca della Croce Rossa

Il Cairo, 3 mag. (AdnKronos Salute/Dpa) - Un'infermiera tedesca del Comitato Internazionale della Croce Rossa è stata rapita ieri sera in Somalia. L'annuncio è stato dato dalla stessa organizzazione: il sequestro è avvenuto intorno alle 20 nella capitale Mogadiscio ad opera di uomini armati che hanno fatto irruzione nel compond del Cicr. "Siamo profondamente preoccupati per l'incolumità della nostra collega", ha dichiarato Daniel O'Malley, vice capo della delegazione del Cicr in Somalia.

"Si tratta di un'infermiera impegnata ogni giorno a lavorare per salvare vite e migliorare le condizioni di salute di alcune tra le fasce più vulnerabili della popolazione del paese", ha aggiunto O'Malley in una dichiarazione. L'agenzia ha reso noto di essere in contatto con le autorità locali sottolineando come al momento non sia opportuno fornire ulteriori informazioni.