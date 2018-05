Sanità: Gelli, dilagare fake news sia tema di dibattito politico

Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) - Bufale particolarmente velenose, quelle in tema di salute, perché "inducono a credere a notizie infondate e possono spingere a rinunciare a terapie validate ed efficaci. Bene dunque l'iniziativa dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e di AdnKronos Salute-Doctor's Life" per smontare in modo scientifico le fake news in tema di salute. Lo sottolinea Federico Gelli, responsabile nazionale sanità del Pd e 'papà' della legge sul rischio clinico, secondo cui il contrasto alle fake news "dovrebbe essere tema di dibattito politico, per un confronto schietto e obiettivo".

"Se partiamo dal presupposto dell'importanza della prevenzione - dice Gelli all'AdnKronos Salute - non posso non invitare a non fidarsi dei messaggi spesso non veritieri che troviamo sui social, e che inducono a credere a notizie infondate, come quelle sui vaccini. Può sembrare impossibile oggi rinunciare ai social, ma chi ha la mia età ricorda che potevamo vivere anche senza cellulare". Al di là di quella che può suonare come una provocazione, Gelli pensa sia arrivato il momento di pensare a una "regolamentazione. Ad esempio sulla scorta di quanto accade in Germania, Paese che spesso prendiamo come riferimento, dove una legge penalizza i motori di ricerca che generano confusione e veicolano false informazioni. Ecco, penso che questo possa essere un tema di dibattito politico".

Infine, "penso che veicolare in maniera corretta e moderna informazioni e notizie importanti per la vita quotidiana, come quelle relative alla salute - conclude l'esponente dem, tornando al progetto Iss-Adnkronos Salute - sia uno strumento utile e importante per medici e cittadini".