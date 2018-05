Sanità: Binetti, idea fenomenale intesa Adn-Iss per contrastare fake news

Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) - "In un momento come questo, in cui anche l'autorevolezza scientifica viene messa in discussione dalle fake news, ricostruire un profilo di fiducia non è facile. Per cui, ben vengano iniziative come quella messa in campo dall'AdnKronos e dall'Istituto superiore di sanità". Paola Binetti, psichiatra e senatrice di Forza Italia, commenta così con l'AdnKronos l'intesa siglata tra l'Iss e l'agenzia di stampa (con AdnKronos Salute e il canale Doctor's Life, al 440 su Sky) per contrastare le bufale in campo medico-sanitario.

"La campagna anti-fake news lanciata da Adn e Iss per garantire con un 'bollino blu'" la veridicità delle notizie inerenti alla salute "è un'idea fenomenale. Più di una volta, infatti, negli ultimi tempi abbiamo assistito alla diffusione di notizie false, dai vaccini ai farmaci 'miracolosi' agli allarmi fuori posto", sottolinea Binetti che aggiunge: "Il vero tema sarà come far arrivare questa informazione su iPhone e desktop dei lettori. Bisogna evitare che si inseriscano fattori distorsivi" nella fruizione della notizia, perché "le false teorie sono difficili da smontare".

"Oggi le famiglie, e in modo particolare le giovani mamme - osserva la senatrice - sono più sole di quanto non lo fossero ieri. La fragilità dei legami familiari, la lontananza dalle famiglie di origine, l'impegno professionale molto serrato fanno sì che siano meno inserite nel contesto protettivo di una volta. La notizia non è nemmeno quella data dal giornale accreditato ma è la notizia che 'corre sulla rete'".