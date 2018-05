Sanità: Rizzoli, bene Doctor's Life a tutela salute contro fake news

Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) - "Tutto ciò che favorisce la cultura autentica in campo sanitario va salutato con favore e questa in particolare, contro le fake news, mi sembra un'iniziativa bellissima e utilissima". Lo afferma Melania Rizzoli, medico chirurgo, assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, a proposito dell'intesa tra Istituto superiore di sanità e AdnKronos Salute per smascherare con il canale Doctor's Life su Sky le bufale circolanti in Rete sul delicato tema della salute dei cittadini.

"E' un modo importante - sottolinea - per contrastare i guasti provocati da quello che io definisco il 'dottor Google', al quale in troppi, privi di adeguata preparazione e spirito critico, si rivolgono per auto-diagnosi o per terapie fai da te".

"Spezzo - osserva Rizzoli - si finisce per scambiare i sintomi di una malattia grave per una lieve e viceversa, e per perdere tempo con terapie non solo inefficaci, ma addirittura dannose. Per non parlare, poi, del fenomeno preoccupante dell'acquisto di medicinali online. Insomma, ben venga questa iniziativa volta a mettere in guardia e a rendere più consapevoli in cittadini sulla tutela della propria salute".