Sanità: Siclari, bene Doctor's Life, troppi a rischio con le bufale sul web

Roma, 3 mag. (AdnKronos Salute) - L'iniziativa anti-fake news messa in campo da AdnKronos Salute con l'Istituto superiore di sanità "mi vede certamente favorevole", in una fase in cui "i social sono alla portata di tutti, persone acculturate e non, anziani e bambini, spesso psicologicamente deboli, che non sanno che informarsi in modo acritico sul web può mettere a rischio la propria salute". Lo dice all'AdnKronos il senatore Marco Siclari, medico e direttore sanitario, specializzato in sanità pubblica, a proposito dell'intesa tra l'Iss e AdnKronos Salute con il canale Doctor's Life' al 440 di Sky, finalizzata a smontare le 'bufale' in campo sanitario.

"Spesso - spiega Siclari - ho verificato casi di soggetti che assumono informazioni su proprie presunte patologie non diagnosticate da nessuno; oppure persone che scelgono di 'curarsi' in base a ciò che leggono sulla Rete, dove si consigliano terapie non scientificamente provate. E così - sottolinea - non solo si perde tempo rispetto alla cura appropriata necessaria, ma ci si fa anche del male".