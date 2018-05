Sanità: Aism-Inps, aggiornati strumenti per invalidità sclerosi multipla

Roma, 4 mag. (AdnKronos Salute) - Ogni tre ore c'è una nuova diagnosi di sclerosi multipla. In Italia le persone colpite sono oltre 114 mila. L'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e l'Inps hanno presentato ieri la nuova Comunicazione tecnico scientifica Aism-Inps per la valutazione degli stati invalidanti nella sclerosi multipla. Con il patrocinio della Società italiana di Neurologia e di Scienze neurologiche ospedaliere, "questo strumento rafforza la possibilità di assicurare anche per le persone con sclerosi multipla una valutazione medico legale realistica e corretta", hanno sottolineano i promotori.

"ll nostro compito è andare oltre: a partire da questa nuova comunicazione tecnico scientifica dobbiamo lavorare insieme ad Aism per arrivare a una certificazione neurologica introduttiva che analogamente a quanto già previsto per il paziente pediatrico e oncologico consenta ai neurologi della rete dei centri clinici di patologia di avviare l'iter di accertamento - ha spiegato Massimo Piccioni, Coordinatore Generale Medico Legale Inps - Questo garantirà gratuità della certificazione, qualità del procedimento, omogeneità valutativa evitando richieste di ulteriori accertamenti specialistici delle commissioni. Inoltre dovranno sviluppare contenuti specifici per le valutazioni degli aspetti previdenziali a maggiore tutela dei lavoratori con sclerosi multipla con disabilità".

"Questo sarà un passo fondamentale per dare una risposta concreta alle persone con sclerosi multipla e uno strumento utile a migliore il lavoro per gli operatori", ha aggiunto Mario Alberto Battaglia, direttore generale dell'Aism.

Per accedere ai benefici e alle tutele previsti a favore delle persone con disabilità, le persone con sclerosi multipla si confrontano con il processo di valutazione per il riconoscimento di una condizione di invalidità civile e/o stato di handicap e/o disabilità ai fini lavorativi. Il tema dell’accertamento medico legale rappresenta una delle priorità per le persone con la malattia, come messo in evidenza nell’Agenda della Sclerosi Multipla 2020 che - evidenziano gli esperti - afferma l’esigenza di garantire valutazioni e accertamenti dell’invalidità, handicap e disabilità adeguati e tempestivi.

Aism e Inps hanno condiviso da tempo l’importanza di fornire ai componenti delle commissioni medico legali responsabili del processo valutativo adeguati strumenti e supporti. "Si tratta infatti di una condizione la cui valutazione differisce da individuo a individuo e richiede una adeguata e attenta valutazione riferita alla complessità di sintomi, degli effetti collaterali dei farmaci delle conseguenze della malattia sulla vita quotidiana - avvertono gli esperti - con una ancora presente sottovalutazione di sintomi meno visibili, esempio la fatica, così come dell’impegno terapeutico-riabilitativo richiesto, che debbono essere considerati combinatamente al dato di disabilità fornito dalla scala Edss (Expanded Disability Status Scale). Il rischio - sottolineano gli specialisti - è che in assenza di adeguati strumenti e supporti vengano assegnate percentuali di invalidità non pienamente aderenti alle reali condizioni della persona valutata; vi siano difficoltà per ciò che concerne l’appropriatezza valutativa".

In questa prospettiva l'Inps, già dal 2012 con la collaborazione di Aism ed il patrocinio di Sin e Sno, ha elaborato e diffuso una Comunicazione tecnico scientifica per l’accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla ad integrazione di quanto previsto nelle Linee Guida da parte di INPS1 che forniscono indicazioni ai medici dell’istituto anche per la valutazione della malattia. Partendo da questi importanti risultati, Aism e Inps hanno deciso di procedere ad un aggiornamento della Comunicazione, considerata la necessità di arricchire il documento con le indicazioni più recenti in merito alla diagnosi, terapia, 'follow up' della malattia.

"La revisione della Comunicazione - spiega Paolo Bandiera, direttore Affari Generali di Aism - è il risultato di una stretta e importante collaborazione con l'Inps, con il sostegno essenziale delle società scientifiche di riferimento e offre indicazioni ed elementi essenziali perché i giudizi delle Commissioni medico legali siano maggiormente accurati, uniformi, adeguati allo stato di salute ed alla condizione di vita delle persone con sclerosi multipla e alla complessità della malattia. "Uno strumento utilissimo - commenta Angela Martino, presidente nazionale Aism - che consente a chi si presenterà davanti alle Commissioni di avere un riferimento prezioso per predisporre al meglio la documentazione personale da produrre ed esercitare un ruolo sempre più attivo e consapevole nell’intervenire da protagonista nel processo di accertamento".

"La Comunicazione - commenta Raffaele Migliorini, dirigente Medico-Legale Inps - interviene sia sull’accertamento dell’Invalidità, che dello stato di handicap, che della disabilità ai fini lavorativi e rappresenta una buona pratica che, i dati lo dimostrano, sta producendo un decisivo miglioramento del processo valutativo che viene riconosciuto sia dagli operatori che dai cittadini. La strada che stiamo percorrendo assieme con Aism è un modello collaborativo di particolare valore che l’Istituto sta espandendo anche ad altre patologie".