Salute: poca frutta e tanto fast food? Un mese in più per rimanere incinta

Roma, 4 mag. (AdnKronos Salute) - Fast food non fa rima con gravidanza. Le donne che mangiano meno frutta e più cibo spazzatura impiegano infatti più tempo per rimanere incinta e hanno meno probabilità di concepire entro un anno, secondo uno studio pubblicato su 'Human Reproduction', una delle principali riviste di medicina riproduttiva del mondo.

Un team di personale ostetrico in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Irlanda ha fatto domande a 5.598 donne in età fertile, ma ancora senza figli, relativamente alla loro dieta. Ciò includeva i dettagli della loro dieta nel mese precedente e quanto spesso consumassero frutta, verdure a foglia verde, pesce e alimenti da fast food come hamburger, pollo o patatine fritte.

I dati sono poi stati attentamente analizzati dai ricercatori della Università di Adelaide: rispetto alle donne che mangiavano frutta 3 o più volte al giorno, quelle che si limitavano a meno di 3 volte al mese hanno impiegato in media mezzo mese in più per arrivare a una gravidanza. Allo stesso modo, rispetto alle donne che non mangiavano mai o raramente al fast food, le amanti del cibo fritto (consumato 4 o più volte alla settimana) hanno dovuto aspettare quasi un mese in più per rimanere gravide. Gli studiosi hanno inoltre calcolato che nelle donne con il più basso consumo di frutta, il rischio di infertilità aumenta dall'8% al 12% e nelle amanti del junk food dall'8% al 16%.

"Questi risultati - commenta Claire Roberts, a capo dell'indagine - mostrano che seguire una dieta di buona qualità che include frutta e riduce al minimo il consumo di cibo spazzatura migliora la fertilità e taglia il tempo necessario a rimanere incinta. Raccomandiamo che le donne che desiderano una gravidanza allineino la loro dieta alle raccomandazioni nazionali".

I ricercatori hanno anche scoperto che, mentre l'assunzione di frutta e di 'cibi veloci' influisce sul tempo della gravidanza, l'assunzione pre-concepimento di verdure a foglia verde o pesce non lo fa. Gli esperti stanno ora proseguendo il loro lavoro e progettano di identificare particolari modelli dietetici per agevolare sia la salute che il concepimento.