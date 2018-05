Visite gratis contro cancro bocca, iniziativa Enpam e Andi

Roma, 5 mag. (AdnKronos Salute) - Una giornata intera dedicata alla prevenzione del carcinoma orale, per informare i cittadini su come riconoscerlo e a chi rivolgersi in caso di dubbi. L'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) Roma e Enpam uniscono le forze in occasione della dodicesima edizione dell'Oral Cancer Day, iniziativa che si svolge in 60 piazze italiane. Nella Capitale l'appuntamento è presso la 'scuola di Donato', nella postazione 'Piazza della Salute' allestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri. Qui giovani della sezione romana dell'Andi effettuano oggi controlli gratuiti della bocca e distribuiscono materiale informativo sui corretti stili di vita per prevenire le neoplasie di gengive, lingua, e tessuti molli della bocca.

"Siamo di nuovo nelle piazze in tutta Italia con Fondazione Andi Onlus e Andi per poter dare un contributo tangibile alla popolazione con una importante manifestazione dedicata alla prevenzione del carcinoma orale - spiega all'AdnKronos Salute Sabrina Santaniello, presidente di Andi Roma - Quest'anno abbiamo pensato di affidare l'organizzazione dell'evento ai ragazzi, ai giovani laureati e agli studenti di odontoiatria, sia per quanto riguarda le visite sia per l'informazione sanitaria alla cittadinanza".

"Noi giovani di Andi Roma ci teniamo sempre a essere presenti a questa manifestazione - ha sottolineato Davide Grimaldi, di Andi giovani - Crediamo nella possibilità di sensibilizzare la popolazione contro questa patologia, molto spesso misconosciuta. Ci teniamo a dare il nostro contributo".

Ogni anno in Italia - ricordano i dentisti - il tumore del cavo orale fa registrare oltre 9.000 nuovi casi con una mortalità, a 5 anni dalla diagnosi, di oltre il 43%. Si tratta di una forma di cancro che colpisce le cellule di rivestimento della bocca, ma che se curato nella sua fase iniziale ha un tasso di guarigione di oltre l'80%. "E' una malattia poco conosciuta - osserva Santaniello - ma che però, a livello epidemiologico, colpisce una fascia ampia di popolazione, composta sopratutto da quanti hanno meno accesso alle cure odontoiatriche e che conduce degli stili di vita inadeguati".

Il cancro del cavo orale - sottolineano da Andi - rappresenta il 5% dei tumori nell’uomo e l’1% nella donna, ma la sua incidenza complessiva è in aumento. Nella sua fase iniziale si presenta frequentemente attraverso macchie, placche, piccole erosioni o ulcere all’interno della bocca. Anomalie silenti pericolosamente sottovalutate che vengono spesso etichettate dai pazienti come 'infiammazioni'. Da qui la fondamentale importanza di un’adeguata prevenzione e di una diagnosi precoce. "E' molto importante effettuare dal nostro dentista di fiducia dei controlli ogni 6 mesi - raccomanda Claudio Lollobrigida, Andi Roma Giovani - in particolare se abbiamo dei campanelli d'allarme come sanguinamento gengivale, dolori o irritazioni all'interno della bocca".

Ma la corretta prevenzione parte anche da corretti stili di vita: "E' fondamentale avere una buona igiene orale - ribadisce il giovane dentista - seguire una corretta alimentazione, evitando cibi troppo caldi o troppo speziati, evitare assolutamente di fumare ed evitare l'abuso di bevande alcoliche". L'iniziativa di prevenzione non si esaurisce con la giornata di oggi: i dentisti saranno disponibili, dal 7 maggio all’8 giugno, per un mese di visite di controllo gratuite in oltre 3.000 studi. Per conoscere la piazza e lo studio Andi più vicini: oralcancerday.it o numero verde 800 911 202.