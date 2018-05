Sanità: Marra a Rainews24 su intesa Iss-AdnKronos Salute contro fake news

Roma, 9 mag. (AdnKronos Salute) - Le bufale si moltiplicano grazie a web e social, e rischiano di far crescere la confusione degli italiani alle prese con dubbi e problemi di salute. Per contrastare il dilagare delle fake news, l'editore e direttore di AdnKronos, il Cavaliere del lavoro Giuseppe Marra, sarà intervistato nella puntata speciale di 'Basta La Salute', la trasmissione condotta da Gerardo D'Amico, in onda oggi alle 13.30 e 21.30 su Rainews24.

La puntata tratterà il tema delle bufale, dai rischi che corrono i bambini costretti al 'varicella party', alle fake news sulla cura dell'impotenza, fino al mercato milionario degli intrugli. Si parlerà ovviamente dell'accordo siglato tra AdnKronos Salute-Doctor's Life e Istituto superiore di sanità (Iss) contro il dilagare delle false informazioni. Oltre al direttore Marra, durante la puntata saranno intervistati il presidente dell'Iss Walter Ricciardi, l'esperto di malattie tropicali dello Spallanzani Emanuele Nicastri e l'urologo Giuseppe La Pera del San Camillo di Roma.