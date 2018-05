Clima: Cnr, città europee promosse, più virtuosi Paesi Centro e Nord Europa

Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) - Su oltre 800 amministrazioni locali analizzate, quasi tutte hanno implementato strumenti per affrontare i cambiamenti climatici, come piani di mitigazione (66%), di adattamento (26%) e integrati (17%). Lo rivela uno studio internazionale pubblicato sul 'Journal of Cleaner Production', al quale ha partecipato l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Cnr di Potenza (Imaa-Cnr). I più virtuosi sono i Paesi del Centro e Nord Europa, ma anche in Italia l'impegno è alto grazie al Patto dei sindaci.

Lo studio, che ha coinvolto un network di 30 ricercatori da 17 Stati europei, coordinati dall'università olandese di Twente, ha evidenziato, su un campione di 885 città appartenenti a 28 Stati dell'Unione europea, che il 66% dispone di un piano di mitigazione, il 26% di un piano di adattamento e il 17% di un piano clima integrato, che copre entrambi gli aspetti.

"La ricerca mostra una distribuzione disomogenea, con una predominanza di piani climatici urbani sviluppati nell'Europa centrale e settentrionale e nelle città con oltre 500 mila abitanti: l'80% è dotato di piani sviluppati autonomamente o in risposta alla legislazione nazionale in materia, che impone tale obbligo in Danimarca, Francia, Slovacchia e Regno Unito. A influenzare positivamente lo sviluppo di questi strumenti è anche la partecipazione a network europei quali il Patto dei sindaci (Covenant of Mayors) o progetti internazionali quali Life e Interreg - spiega Monica Salvia, ricercatrice Imaa-Cnr - Il 40% delle città analizzate aderisce al Patto dei sindaci e, di queste, il 94% dispone di un Piano d'azione per l'energia Sostenibile-Paes".

"L'elevata adesione a questo network è cruciale anche per allineare i Paesi mediterranei e le città più piccole nell'azione per il clima - aggiunge Filomena Pietrapertosa, ricercatrice Imaa-Cnr - In Italia, in particolare, 58 su 76 città analizzate sono firmatarie del Patto dei sindaci e, di queste, 56 sono dotate di un Paes. Soltanto Bologna e Ancona, però, hanno sviluppato un piano di adattamento nell'ambito di progetti europei (rispettivamente Life Blueap e Life Act), anche se altre città hanno avviato un processo di pianificazione per identificare le vulnerabilità climatiche dei loro territori".

Lo studio, già presentato alla conferenza dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) che si è svolta di recente in Canada, è l'analisi più completa dei piani climatici europei finora realizzata e amplia il lavoro pubblicato nel 2014 su 'Climate Change Letters'. "E' importante aggiornare regolarmente tale indagine al fine di supportare il processo decisionale a livello nazionale, europeo e globale con dati puntuali sulla pianificazione climatica a scala locale e fornire così un importante contributo su questo tema di grande attualità", concludono le ricercatrici Cnr.

Le città italiane del campione analizzato dotate di Paes sono: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Firenze, Bari, Bologna, Catania, Venezia, Verona, Cremona, Trento, Trieste, Ancona, Pescara, Campobasso, Potenza, Sassari, Cagliari, Padova, Modena, Salerno, Piacenza, Bolzano, Udine, La Spezia, Lecce, Barletta, Pesaro, Pisa, Treviso, Busto Arsizio, Pavia, Massa, Cosenza, Savona, Matera, Acireale, Pordenone, Messina, Prato, Parma, Livorno, Reggio nell'Emilia, Ravenna, Ferrara, Rimini, Monza, Bergamo, Forlì, Latina, Vicenza, Novara, Giugliano in Campania.