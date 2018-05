Salute: maggio mese del checkup nelle farmacie Apoteca Natura

Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) - Problemi cardiovascolari? Gastrointestinali? Sovrappeso? Oppure sonno difficoltoso, con menopausa e osteoporosi che cominciano a far capolino? Prevenzione e controllo sono gli strumenti che Apoteca Natura mette a disposizione di ogni cittadino per tutto il mese di maggio, con la possibilità di prenotare questionari di prevenzione e misurazioni in autodiagnosi gratuiti presso le 630 farmacie della rete distribuite in tutta Italia.

Per prevenire le patologie minori più diffuse tra la popolazione, le farmacie della rete Apoteca Natura su tutto il territorio, in collaborazione con la Società italiana di medicina generale (Simg), saranno a disposizione dei cittadini gratuitamente per tutto maggio con un percorso di salute personalizzato sulle singole necessità del singolo. Il servizio si articola in due semplici step. Il primo è quello di prenotare un appuntamento in una farmacia Apoteca Natura, oppure registrarsi online (tramite app Apoteca Natura o tramite sito www.apotecanatura.it) e compilare il questionario di interesse: prevenzione cardiovascolare, sonno, problemi di stomaco e intestino, sovrappeso e obesità, menopausa e osteoporosi.

Il secondo step, spiegano i promotori dell'iniziativa, consiste nel recarsi nella farmacia Apoteca Natura di fiducia per ritirare la risposta commentata dal farmacista ed effettuare una misurazione in autodiagnosi gratuita a scelta fra quelle messe a disposizione.

Il servizio di prevenzione della rete "può aiutare a prevenire queste patologie identificando i fattori di rischio da riferire al medico oppure aiutando l’utente a riconoscere il problema e indirizzandolo conseguentemente in un percorso di salute". Inoltre Apoteca Natura mette a disposizione opuscoli informativi ben dettagliati per ogni area fra quelle sopraelencate.