Sanità: taroccata su Fb campagna antibufale Fnomceo con messaggio no-vax

Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) - Una fake news sulla campagna Fnomceo contro le fake news. Appena lanciata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e odontoiatri, la campagna "Una bufala ci seppellirà" contro le fake news sui temi di salute e sanità, è stata alterata su Facebook, con messaggi no-vax. Sui manifesti 6X3 che dal 14 maggio saranno affissi nelle città italiane - ma diffusi in rete da giorni - compaiono infatti foto di lapidi con epitaffi del tipo come 'Non mi hanno vaccinato per paura dell’autismo' oppure 'Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio'. Sul profilo Facebook di Va. Li. Ca. (Vaccini Liberi Campania) appare ora una lapide con questa frase: "Ero una bimba bella e sana...non ho un nome...uccisa da Gardasil...a 5 anni di età...e dimenticata da Oms e Cdc...Belle sono tutte le cose cui non si mescola il turpe" (Platone, Protagora)".

A denunciare la vicenda è Maria Triassi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica della Federico II di Napoli e presidente della Commissione regionale vaccini. "Su Facebook una campagna di disinformazione sui vaccini. Qualcuno ha ben pensato di alterare una delle immagini realizzate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, che viene presentata oggi a Roma, per veicolare un messaggio privo di fondamento, cercando di farlo passare come proveniente da una 'fonte attendibile'. Spero che chi di dovere prenda seri provvedimenti", auspica.

Secondo Triassi si tratta di "un fatto davvero incredibile e fuorviante. Mi rammarica peraltro - aggiunge - che tutto questo coinvolga la nostra regione, nella quale molto si è fatto e molto si fa proprio per cercare di fare corretta informazione. Il dibattito scientifico anche quello che esprime disaccordo ed opinioni contrastanti deve essere sempre supportato da basi scientifiche".