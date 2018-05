Alimenti: studio promuove yogurt, è 'arma' contro malattie infiammatorie

Roma, 15 mag. (AdnKronos Salute) - L'infiammazione fa parte delle risposte innate messe in campo dal sistema immunitario ed è la nostra prima linea di difesa contro malattie e ferite. Tuttavia, se si protrae troppo a lungo, può diventare cronica e il corpo può iniziare ad 'attaccare' se stesso, scatenando il caos in organi e apparati e aprendo le porte a malattie di vario tipo. Una possibile 'arma fai-da-te' può però essere lo yogurt: uno studio pubblicato sul 'Journal of Nutrition' fornisce nuove prove che questo alimento può aiutare a smorzare l'infiammazione cronica.

Lo studio ha esplorato l'ipotesi che lo yogurt possa aiutare a ridurre l'infiammazione migliorando l'integrità del rivestimento intestinale, prevenendo così che le endotossine - molecole pro-infiammatorie prodotte dai microbi intestinali - attraversino il flusso sanguigno. "Volevamo esaminare il meccanismo più da vicino e guardare specificamente allo yogurt", dice Brad Bolling, professore universitario dell'Università del Wisconsin-Madison, il cui campo di ricerca si concentra proprio sul ruolo del cibo nella prevenzione delle malattie croniche.

I farmaci anti-infiammatori come l'aspirina, il naprossene, l'idrocortisone e il prednisone possono aiutare a mitigare gli effetti dell'infiammazione cronica, ma espongono a rischi ed effetti collaterali. Lo yogurt potrebbe rappresentare un 'trattamento' particolarmente sicuro, delicato e a lungo termine. Il tutto anche se sui prodotti lattiero-caseari "ci sono stati risultati contrastanti nel corso degli anni; ma le ricerche più recenti mostrano che i dati puntano più verso l'effetto anti-infiammatorio (piuttosto che pro-infiammatorio), in particolare per i latticini fermentati", osserva Bolling, citando un documento di revisione del 2017 che ha valutato 52 studi clinici.

Il nuovo lavoro ha arruolato 120 donne in premenopausa, metà obese e metà normopeso. La metà delle partecipanti ha mangiato 340 grammi di yogurt magro ogni giorno per 9 settimane; il gruppo di controllo ha invece mangiato del budino senza latte per lo stesso periodo. Nel corso di vari momenti dello studio, Bolling e il suo team hanno prelevato campioni di sangue a digiuno dalle pazienti e valutato una serie di biomarcatori che misurano l'infiammazione.

I risultati hanno mostrato che mentre alcuni biomarcatori rimanevano costanti nel tempo, le 'mangiatrici' di yogurt hanno sperimentato miglioramenti significativi in ​​alcuni indicatori chiave, come il Tnf, una importante proteina che attiva l'infiammazione. "I dati indicano che il consumo di yogurt potrebbe avere un generale effetto anti-infiammatorio", afferma Bolling, che intende ora identificare quali composti nello yogurt sono responsabili di quest'effetto.