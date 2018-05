Pediatria: museo in ospedale, piccoli 'archeologi' al Bambino Gesù di Roma

Roma, 15 mag. (AdnKronos Salute) - Una serie di laboratori ludico-didattici per consentire ai bambini ricoverati dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di vivere le attività del Museo Nazionale Romano, come se fossero dei veri e propri "piccoli archeologi". Si tratta dell'iniziativa "Il Museo va in ospedale… a scuola", promossa dal servizio educativo del Museo Nazionale Romano, in collaborazione con i docenti dell’Istituto comprensivo Virgilio sezione ospedale 'Bambino Gesù' di Roma, destinata agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del reparto di Oncoematologia dell’ospedale capitolino. "Lo scopo di queste attività - spiegano gli organizzatori - è permettere anche a quei bambini che la malattia ha posto in una condizione di svantaggio, di poter partecipare al processo di diffusione di conoscenza e trasmissione".

I laboratori, che affiancheranno per due anni il percorso didattico della 'Scuola in ospedale', coinvolgono i bambini in scavi archeologici simulati permettendogli di scoprire reperti e classificarli; ricomporre un’iscrizione romana dai suoi frammenti, leggerla e interpretarla; ricostruire un vaso dai suoi cocci e trasformare un lenzuolo in una toga per scoprire l’abbigliamento e la moda dei Romani.

Grazie all'iniziativa i piccoli pazienti possono inoltre osservare dal vivo i reperti, come manufatti originali di piccole dimensioni, che vengono portati in ospedale e messi a loro disposizione. Dall'ospedale fanno sapere che dopo i quattro incontri realizzati negli scorsi mesi, ne seguiranno altri a partire dal prossimo anno scolastico.