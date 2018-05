Vaccini: Lorenzin, grossissimo errore cancellare obbligo a scuola

Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) - "Un grossissimo errore da parte della prossima amministrazione, se ne assumeranno la responsabilità politica. Noi abbiamo messo in sicurezza la popolazione italiana e questo lavoro non serve solo per oggi, ma per i prossimi anni. Ci sono moltissime coorti di persone non vaccinate negli ultimi decenni e questo espone l'Italia a un rischio epidemico. L'unica arma che abbiamo è la vaccinazione e l'obbilgatorieta ha sicuramente contribuito ad alzare il tasso di immunizzazioni come mai era stato fatto negli ultimi 20 anni. Questo è un lavoro che bisogna continuare a fare".

Lo ha affermato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a margine della presentazione del Villaggio della salute della donna per la Race for the Cure al Circo Massimo di Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'ipotesi di abolire l'obbligo vaccinale per l'iscrizione a scuola, contenuta nella bozza del programma di governo M5S-Lega.