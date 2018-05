Tumori: Casellati, cancro al seno è emergenza, sostenere prevenzione

Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) - "Qui si vive la solidarietà e oggi la mia partecipazione significa sostegno e incoraggiamento alle molte donne che oggi lottano contro il tumore al seno. Purtroppo è un'emergenza, abbiamo statistiche allarmanti su 50 mila casi all'anno e 12 mila donne perdono la vita. Una manifestazione come questa è un incoraggiamento a sostenere la prevenzione della quale il nostro Paese ha bisogno in tutti i settori, non solo contro il tumore al seno". Lo ha affermato Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, inaugurando oggi al Circo Massimo di Roma il Villaggio della salute della Race for the Cure. Quest'anno saranno oltre 70 mila i partecipanti alla manifestazione sportiva che si svolgerà domenica.

La seconda carica dello Stato ha tagliato il nastro del Villaggio insieme al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, inaugurando la kermesse che per quattro giorni offrirà alle donne visite e controlli oncologici gratuiti. "Sulla prevenzione bisogna investire di più perché può salvare le vite - ha ribadito - E questa manifestazione è un esempio tangibile anche per tutti gli esami gratuiti che qui si fanno alle donne che si trovano in difficoltà anche economica".