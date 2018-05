Ebola: meeting Oms su Repubblica Congo, si teme esplosivo aumento casi

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Il focolaio di Ebola in Repubblica democratica del Congo preoccupa l'Organizzazione mondiale della sanità. Gli esperti stanno tenendo un meeting di emergenza per analizzare la situazione e decidere se dichiarare una "emergenza di sanità pubblica a livello internazionale", mossa che porterebbe a una risposta su più larga scala. Lo riferisce la 'Bbc', ricordando che a preoccupare di più sono i casi registrati nella città di Mbandaka e, dunque, l'arrivo del virus in un'area urbana.

Secondo Peter Salama, responsabile Emergenze dell'Oms, la diffusione del virus a Mbandaka significa che c'è il potenziale per un "esplosivo aumento" dei casi. "Si tratta di un importante sviluppo nell'epidemia - spiega Salama - Ora c'è il potenziale per un esplosivo aumento dei casi", ribadisce.