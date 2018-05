Sanità: Bill Gates, ho spiegato a Trump differenza tra Hiv e papillomavirus

Washington, 18 mag. (AdnKronos Salute/Washington Post) - Bill Gates ha incontrato due volte Donald Trump. E in entrambi i casi, l'attuale presidente degli Stati Uniti ha fatto a Mr. Microsoft la stessa surreale domanda: che differenza c'è tra Hiv e Hpv? E' lo stesso Gates, ad un evento organizzato dalla Fondazione creata con la moglie Melinda, a svelare l'aneddoto, come documentato da un video diffuso dal programma 'All In with Chris Hayes' della Msnbc.

"Entrambe le volte -racconta Gates- voleva sapere se ci fosse una differenza tra l'Hiv e l'Hpv, quindi gli ho spiegato che raramente vengono confusi tra loro". L'Hiv è il virus dell'immunodeficienza. L'Hpv, invece, è il virus del papilloma. Durante gli incontri, Trump ha anche chiesto "se i vaccini non fossero qualcosa di negativo, perché stava considerando una commissione per esaminare gli effetti negativi dei vaccini". In questo caso, Gates ha risposto: "No, sarebbe una cosa negativa. Non farlo".