Sanità: Napoli, equipaggio 118 denuncia aggressione a Coroglio

Napoli, 21 mag. (AdnKronos Salute) - L'equipaggio di un mezzo di soccorso del 118 di Napoli ha sporto denuncia contro ignoti per quanto avvenuto poco prima delle 5.30 di ieri mattina nella zona di Coroglio. Secondo quanto ricostruito sulla pagina Facebook 'Nessuno tocchi Ippocrate', che dà conto delle aggressioni a medici e operatori sanitari, "la postazione San Paolo è stata allertata per stato di ebbrezza alcolica" nel parcheggio di una nota discoteca di Coroglio. L'ambulanza si è quindi recata sul posto e il paziente è stato caricato sul mezzo che è uscito dal parcheggio. Alle 5.45, però, all'esterno della discoteca si è verificato un incidente automobilistico con impatto frontale di una vettura e una persona in gravi condizioni.

L'ambulanza, secondo quanto riferito nel post dal titolo 'Aggressione n.34 del 2018', è stata quindi "circondata da 80 persone circa che incominciano a sferrare calci e pugni sui vetri e sulle fiancate. L'autista soccorritore viene preso per il bavero della giacca e subito dopo viene violentemente strattonato. Poi l'evento più grave, che mette a rischio la vita del ferito: l'equipaggio (medico ed infermiere che erano nel vano sanitario a prestare le prime cure al giovane ubriaco), sentiti i calci alle fiancate, scendono dai portelloni posteriori e cercano di raggiungere il ragazzo coinvolto nell'incidente, ma la folla con offese e spintoni glielo impedisce. Alla fine la postazione San Paolo decide di affidare il ragazzo in stato di ebrezza ad un altro mezzo di soccorso in arrivo e carica immediatamente il conducente del veicolo schiantatosi. Inizia una corsa verso il Cardarelli. Paziente sano e salvo. L'equipaggio ha sporto regolare denuncia contro ignoti. La postazione San Paolo è alla sua sesta aggressione da inizio anno", conclude il post.