Sanità: campagna su 'real news' drammatiche che fanno più male di fake

Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) - Non sono le fake news il vero problema della sanità, ma le real news che descrivano una realtà drammatica del settore. E' il punto di vista dell'Associazione di studi e informazione sulla salute (Assis), che avvia oggi su Facebook la sua campagna, parallela a quella lanciata della Fnomceo sulle 'bufale', a cui si ispira. Su grandi lapidi simboliche, proprio come quelle scelte dalla Fnomceo nella sua campagna, i messaggi di Assis focalizzano l'attenzione sui temi che più preoccupano concretamente i cittadini e che necessitano di risposte urgenti da parte delle istituzioni: dalle liste di attesa, alle disfunzioni del servizio, dagli episodi di malasanità, alla inadeguatezza della prevenzione e tutela della salute.

"La sicurezza sul posto di lavoro era solo sulla carta"; "L'appuntamento per la Tac è arrivato troppo tardi"; "Al Sud mancano specialisti per la mia malattia". Sono queste alcune delle iscrizioni utilizzate con l'obiettivo di promuovere una "medicina centrata sulla persona e non sulle linee guida inquinate da conflitti d’interessi". Assis ritiene infatti che "la prevenzione primaria è lo strumento più importante per tutelare la salute e deve essere il cardine del sistema sanitario italiano che oggi necessita di affrontare alcuni temi strategici: i conflitti di interesse, gli eccessi diagnostici e terapeutici, i fondi sanitari, i vaccini, il finanziamento del servizio sanitario nazionale, i ticket sanitari, i determinanti ambientali, economici e sociali della salute".

Per garantire assistenza a tutti i cittadini e soddisfare i bisogni della comunità, inoltre, "il servizio sanitario deve essere privo di conflitti di interesse e basarsi sulla cultura dell'appropriatezza, in un contesto di sostenibilità, contrastando la privatizzazione e la commercializzazione della salute". La campagna Assis debutta sulla pagina Facebook Gruppo Assis oggi, poi sarà proposta attraverso i media.