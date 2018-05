Sesso: frutti di mare davvero afrodisiaci, coppie più passionali e fertili

Milano, 24 mag. (AdnKronos Salute) - Lui, lei, il lume di una candela e in mezzo un plateau royal. I frutti di mare sono afrodisiaci secondo un credo popolare che ora viene confermato dalla scienza. Stando a un gruppo di ricercatori di Harvard, 'ostriche & co' fanno davvero bene all'amore: le coppie che, mentre cercano di concepire un bimbo, consumano coquillage più di 2 volte a settimana hanno un numero maggiore di rapporti sessuali e riescono a diventare genitori prima delle altre. Il 92%, rispetto al 79%, arriva alla gravidanza entro un anno.

Lo studio americano è pubblicato sul 'Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism' e indica che l'effetto-fertilità dei frutti di mare potrebbe non essere collegato solo all'attività intima più intensa. I firmatari ipotizzano infatti anche "altri fattori biologici" probabilmente associati ai succosi alimenti, inclusa un'azione sulla qualità del seme maschile, dell'ovulazione e dell'embrione.

"I nostri risultati - commenta fra gli autori Audrey Gaskins, della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston - insistono sull'importanza non soltanto della dieta femminile, ma anche di quella dell'uomo, sul tempo necessario a ottenere una gravidanza. E suggeriscono a entrambi i partner di introdurre nell'alimentazione più frutti di mare".

Gli esperti ricordano che i frutti di mare rappresentano una fonte importante di proteine e di altri nutrienti benefici per le donne che vorrebbero mettere al mondo un figlio. In molte, tuttavia, tendono a evitarli per il timore che possano contenere mercurio.

Invece, secondo la Food and Drug Administration e l'Environmental Protection Agency il 90% del pesce consumato negli Stati Uniti ha bassi livelli di mercurio ed è da considerarsi sicuro. Le agenzie ne raccomandano 2-3 porzioni a settimana, mentre il 50% delle aspiranti mamme si tiene ben lontana da questo range.

Forse si convinceranno dopo la nuova ricerca targata Harvard, condotta su 500 coppie fra Michigan e Texas, arruolate nello studio 'Life' su fertilità e ambiente (Longitudinal Investigation of Fertility and the Environmental Study) e seguite per un anno proprio con l'obiettivo di determinare le relazioni fra consumo di frutti di mare e gravidanza. I partecipanti hanno tenuto un diario su quanti ne mangiavano e sulla loro attività sessuale, portando gli scienziati a concludere che sì, i frutti di mare aiutano ad accendere la passione e sono validi alleati di chi vuole metter su famiglia.