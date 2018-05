Salute: dermatologi, occhio a offerte low cost online per trapianto capelli

Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Attenzione alle offerte low cost, pubblicizzate su internet, per il trapianto di capelli. Le richieste di autotrapianto sono in continuo aumento fra gli uomini italiani, ma è sempre più diffusa la tendenza ad affidarsi ad agenzie 'tutto compreso' che indirizzano i pazienti in Turchia, Albania, Grecia per contenere i costi. "L’anno scorso nel nostro paese oltre 5mila persone si sono sottoposte a un trapianto di capelli. Ma si stima che anche alcune migliaia siano quelli che si sono affidati a strutture non specializzate e poco professionali che operano prevalentemente all’estero. A noi arrivano molte complicanze, come infezioni da curare per lungo tempo o cicatrici diffuse contro cui poco si può fare". A lanciare l’allarme è Giampiero Girolomoni, ordinario di Dermatologia e venereologia all’Università di Verona, durante il 93.esimo Congresso della Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse).

La nuova Mecca dei calvi è Istanbul, riferiscono gli esperti. Nella città turca ci sono una miriade di cliniche, se ne stimano circa 300, che offrono un trapianto di capelli a meno di 3 mila euro, la metà di quanto richiesto in Italia. E il numero, vista la massiccia e crescente richiesta di interventi a basso costo in Italia e nel resto d’Europa, è in continuo aumento. Altre mete gettonate sono Grecia e Albania.

"Negli ultimi 10 anni il numero di pazienti che richiedeva un trapianto di capelli era molto superiore a quello di chirurghi che potessero soddisfare tale richiesta - spiega Piero Rosati, chirurgo e professore all’Università di Ferrara - Così molti medici non qualificati si sono buttati in questa attività, spesso però senza avere competenze chirurgiche, strutture sanitarie e personale adeguati. E lo hanno fatto rispolverando una vecchia tecnica, alla quale è stato dato un nuovo nome, chiamata Fue. I capelli vengono letteralmente 'strappati' dalla nuca con appositi strumenti e impiantati nelle aree diradate, possono praticarla anche medici debuttanti nell’autotrapianto di capelli e costa meno di altre tecniche più avanzate".

Secondo l'esperto, "questo intervento presenta molti fattori negativi, come miriadi di piccole cicatrici che determinano una importante fibrosi del cuoio capelluto con aspetto 'a scolapasta' e con un effetto fortemente negativo sia sui capelli trapiantati che su quelli ancora presenti nella zona donatrice e ricevente. Inoltre, negli ultimi anni si osservano sempre più pazienti che, a distanza di anche meno di 2 anni con tecnica Fue, lamentano caduta di capelli trapiantati oltre che un grave depauperamento dell’area donatrice".

"E’ quindi una tecnica che, oltre ad essere per molti aspetti obsoleta, presenta diversi fattori negativi. Ecco perché il 'gold standard' delle tecniche di autotrapianto resta la Fut, come ribadito da diversi articoli scientifici americani - spiega - Un altro problema è il fatto che sempre più pazienti lamentano evidenti cicatrici frutto di prelievi multipli sulla stessa zona, visibili anche con i capelli corti".

"Questa tecnica, inoltre, rispetto alle tecniche di autotrapianto low cost, richiede una buona esperienza chirurgica e un'equipe specializzata più numerosa. Non capita di essere operati da personale non medico né infermieristico quando non addirittura da persone comuni come succede all’estero - conclude Rosati - Certo la Fut ha un costo più elevato, ma è il prezzo da pagare per evitare brutte disavventure e per avere la certezza che la nuova chioma trapiantata resti a lungo sulla testa dei pazienti".