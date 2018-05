Sanità: Asl Rm/4, focolaio di morbillo a Manziana

Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) - Focolaio di morbillo a Manziana (Rm), a partire sembra da una bimba non vaccinata, portata a una festa. "In riferimento al focolaio epidemico di morbillo che si è verificato nelle ultime tre settimane nel comune di Manziana, la Asl Roma 4 informa che, pur avendo attivato immediatamente gli interventi sui contatti del primo caso, in base alle informazioni ricevute nelle inchieste epidemiologiche, 4 persone sono state comunque contagiate dal caso indice".

"Il tempestivo intervento su altri 92 contatti, rintracciati grazie alla collaborazione di alcuni pazienti durante le successive inchieste - fa sapere la Asl in una nota - ha permesso al Dipartimento di prevenzione di circoscrivere per il momento il numero dei contagiati. In situazioni come questa - ricorda la Asl - la collaborazione dei pazienti con gli operatori sanitari è fondamentale per raggiungere nel minor tempo possibile gli esposti al contagio, consentendogli di accedere alla vaccinazione entro 72 ore dall'esposizione, intervallo di tempo da rispettare per scongiurare lo sviluppo della patologia".