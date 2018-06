Ricerca: lo studio, più smart chi porta gli occhiali

Roma, 1 giu. (AdnKronos Salute) - La rivincita dei 'quattrocchi'. Secondo uno studio britannico, che ha analizzato i dati genetici di oltre 44.480 persone, chi porta gli occhiali tende ad essere più intelligente. I ricercatori dell'University of Edinburgh hanno infatti scoperto che le persone più intelligenti sono circa il 30% più inclini ad avere nel proprio Dna quei geni che indicano la necessità di portare gli occhiali. Lo studio, pubblicato su 'Nature Communication', ha anche collegato una maggiore abilità cognitiva ad altri geni, legati questa volta ad una migliore salute cardiovascolare.

I ricercatori, riferisce la stampa britannica, hanno esaminato 148 regioni genomiche collegate a una migliore funzione cognitiva, incluse 58 che non erano state descritte in precedenza. "Questo lavoro, il maggiore studio genetico sulle funzioni cognitive, ha identificato molte delle differenze genetiche che contribuiscono all'ereditabilità degli skill di pensiero", spiega Gail Davies dell'ateneo britannico. Tutti i soggetti coinvolti sono stati sottoposti a una serie di test cognitivi, che hanno permesso ai ricercatori di assegnare a ciascuno un 'punteggio' relativo all'abilità cognitiva. Oltre ai test del Dna, i volontari sono stati sottoposti ad esami per accertare l'assenza di demenza o ictus. E alla fine il legame tra occhiali e intelligenza è risultato confermato.