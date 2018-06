Sanità: Burioni, buon lavoro a ministro Grillo, doveroso giudicare su fatti

Roma, 1 giu. (AdnKronos Salute) - "La scienza non è democratica, ma il nostro Paese - fortunatamente - sì. Abbiamo finalmente un nuovo governo e un nuovo ministro della Salute, Giulia Grillo, alla quale auguro buon lavoro". Lo scrive sul suo profilo Facebook, il virologo Roberto Burioni, protagonista di una vignetta pubblicata dal blog satirico Spinoza: "Una grillina alla salute. Il primo provvedimento sarà disattivare l'account Facebook di Burioni"

"La satira deve essere impertinente e la battuta di "Spinoza" - confessa il medico - mi ha fatto molto ridere, ma ritengo che a questo punto sia doveroso giudicare il nuovo ministro sui fatti e non in base a un pregiudizio - sottolinea - Fatti che sono e devono essere per tutti la base delle scelte quando si parla di salute e medicina, fatti che io non mancherò, qui e altrove, di portare alla vostra attenzione con il rigore e con lo stile di sempre", assicura ai suoi lettori.