Sanità: malori bambini a scuola a Pescara, aperto fascicolo contro ignoti

Pescara, 4 giu. (Adnkronos Salute) - Mentre sono attese per la serata di oggi le prime risultanze sugli esami epidemiologici si allarga a macchia d’olio la vicenda dei malori dei bambini colpiti da una forma di tossinfezione alimentare. Nelle ultime ore la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti per far luce sull’intera vicenda che al momento non presenta indagati. L’ipotesi di reato, a quanto è stato possibile apprendere, è quella prevista dalla normativa in materia alimentare. Intanto è stato anche accertato che sarebbero almeno 120 i bambini, alcuni dei quali ricoverati, che frequentano alcune scuole ubicate in diverse zone della città che da venerdì hanno avvertito malori legati a forme di tossinfezione alimentare che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’Ospedale.