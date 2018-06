Sanità: bimbi intossicati a Pescara, forse batterio nella carne la causa

Pescara, 5 giu.(AdnKronos Salute) - Forse individuata la causa della tossinfezione alimentare che ha colpito in questi giorni oltre 120 bambini di diverse scuole dell'infanzia ed elementari di Pescara. Se dai primi esami era stato escluso che la causa dell'accaduto fosse un virus o la salmonella, oggi si è appreso, a conclusione di ulteriori analisi, che a scatenare l'intossicazione alimentare nei bambini potrebbe essere stato un batterio appartenente alla famiglia dei Campylobacter, trasmissibile attraverso derrate alimentari contaminate e in particolar modo carni crude non trattate o poco cotte, soprattutto se di pollo.

Secondo gli esperti, la campylobatteriosi è una delle malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e la sua crescita negli ultimi 10 anni ha subito un forte incremento