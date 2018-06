Ricerca: midollo spinale riprodotto in laboratorio

Zurigo, 5 mag. (AdnKronos Salute/Ats) - Passi avanti per la ricerca 'made in Svizzera'. Scienziati dell'Università di Basilea e del Politecnico federale di Zurigo (Eth) sono riusciti a riprodurre in laboratorio tessuto di midollo spinale che garantisce la funzionalità delle cellule staminali. La scoperta, spiegano i ricercatori, apre nuove vie nella ricerca dei fattori che influenzano la produzione delle cellule del sangue.

Nel midollo spinale - ricorda l'Università di Basilea - si formano ogni giorno miliardi di cellule ematiche. Il processo è reso possibile dalle cellule staminali del sangue, che si annidano in apposite nicchie nel midollo spinale, moltiplicandosi e trasformandosi in globuli bianchi e globuli rossi che si diffondono nel sangue. Da anni gli scienziati provano a riprodurre in laboratorio un tessuto naturale con le caratteristiche del midollo spinale. L'obiettivo è di capire meglio come funziona la cosiddetta emopoiesi, ossia la produzione di cellule del sangue, e sviluppare nuove terapie per combattere ad esempio la leucemia.

Ora un gruppo di ricercatori diretto da Ivan Martin, del Dipartimento di biomedicina dell'Università di Basilea, e da Timm Schroeder, del Dipartimento per i biosistemi dell'Eth di Zurigo, è riuscito a riprodurre un nuovo tipo di 'nicchia' del midollo spinale, in cui le cellule staminali riescono a moltiplicarsi per diversi giorni. I risultati della ricerca sono pubblicati sull'ultimo numero di 'Pnas'.