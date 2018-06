Sanità: Siri (Lega), vogliamo passare da tagli a rilancio con riforma fiscale

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - "Oggi abbiamo un sistema che si fonda su tre pilastri: qualità professionale, produttività scientifica e universalità del servizio. Questi sono tre pilastri a cui non possiamo rinunciare e che dobbiamo rilanciare. Per farlo servono le risorse e per averle il Paese deve tornare a crescere. Negli ultimi 10 anni si è giocato al ribasso solo tagliando e pensando che il destino fosse il declino. Noi dobbiamo puntare le nostre risorse alla crescita e noi stiamo lavorando a una riforma fiscale e permettere ai cittadini di avere più soldi in tasca da spendere". Lo ha affermato Armando Siri, senatore della Lega, a Roma a margine del 'Welfare Day 2018', convegno Rbm-Censis sulla sanità pubblica, privata e intermediaria.

"Io penso che la sanità pubblica abbia delle eccellenze importanti che vadano valorizzate - ha aggiunto - Ma non farei distinguo tra pubblico e privato, il malato vuole un medico bravo. Chi ha responsabilità di governo deve lavorare per dare prospettive di lavoro e di futuro".