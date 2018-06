Salute: Doctor's Life non va in vacanza, le novità da giugno su Sky

Roma, 8 giu. (AdnKronos Salute) - La formazione e informazione medica 'targata' Doctor's Life non va in vacanza. Un focus sulle neuropatie periferiche e un approfondimento sui tumori ossei e la stampa in titanio in 3D sono fra le novità dei corsi Ecm in onda da giugno su Doctor's Life, il canale tv dedicato h24 alla formazione e informazione di medici, dentisti e farmacisti, edito da AdnKronos Salute sul canale 440 della piattaforma Sky.

Fra le nuove proposte del palinsesto estivo c'è uno spazio dedicato all'Era dei robot e dell'intelligenza artificiale: il rettore dell'Università Campus BioMedico di Roma, Raffaele Calabrò, in una 'Interview' racconta le ultime novità che arrivano dal suo ateneo. "Una struttura che, solo nel 2017, ha investito 7 milioni di euro in ricerca, dalla robotica alla medicina di precisione", come ha spiegato lo stesso rettore a Doctor's Life. L'ateneo vanta 133 docenti e 2000 tra studenti, specializzandi e dottorandi.

Quanto ai corsi per accumulare crediti formativi, dal 18 giugno andrà in onda l'Ecm 'Conoscere e gestire le neuropatie periferiche: la diagnosi del dolore, il trattamento chirurgico e farmacologico, la riabilitazione'; mentre dal 25 giugno sarà la volta di 'Tumori ossei e protesi di resezione in ortopedia oncologica: la stampa 3D in titanio', realizzato in collaborazione con gli Ifo di Roma. Per la serie 'Inside Meeting', dal 18 giugno debutta 'Microbiota Orale - Malattie Sistemiche Rischio – Correlazione', con tutte le novità dal 25esimo congresso del Collegio dei docenti universitari di discipline ondotostomatologiche. Ma la produzione di Doctor's Life non si ferma: per luglio sono in arrivo nuove programmazioni.