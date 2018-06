Roma, 11 giu. (AdnKronos Salute) - "Le condizioni mediche delle 629 persone a bordo sono per ora stabili ma l'inutile ritardo dello sbarco in un porto sicuro mette a rischio i più vulnerabili: 7 donne incinte, 15 con gravi ustioni chimiche, diversi pazienti con sindrome da annegamento e ipotermia". Lo afferma in un tweet Medici senza frontiere (Msf) sulla situazione sanitaria a bordo della nave Aquarius, ferma in attesa di ordini tra Malta e la Sicilia.