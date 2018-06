Ricerca: svelata la causa del 'bisogno di sonno'

Roma, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Il bisogno di dormire è celato in un gruppo di proteine 'chiave', che scatenano una serie di cambiamenti biochimici cruciali per il ciclo sonno-veglia. A spiegarlo è uno studio giapponese, pubblicato su 'Nature'. Lunghi periodi di veglia possono portare a un deterioramento cognitivo, scatenando il bisogno di dormire. Il sonno, a sua volta, 'ripulisce' il cervello attraverso alterazioni nella biochimica molecolare. Questi cambiamenti hanno un impatto sulla plasticità neuronale e sulla funzione cerebrale, ma finora le basi molecolari della "sonnolenza" non erano ben comprese.

I ricercatori dell'università giapponese di Tsukuba sono andati alla ricerca dei cambiamenti biochimici alla base del ciclo sonno-veglia, studiando quello che accade nel cervello dei topi. Una teoria suggerisce che il risveglio codifica i ricordi, mentre il sonno li consolida e ripristina l'omeostasi sinaptica. Lo studio ha rivelato che proprio la fosforilazione delle proteine ​​può essere la chiave per comprendere il bisogno di sonno. Durante la normale funzione, le proteine ​​cellulari possono essere modificate mediante l'aggiunta di un gruppo fosforilato, processo noto come fosforilazione.

I ricercatori hanno usato particolari tecniche per analizzare quali proteine ​fossero fosforilate e quali no. Ciò ha permesso loro di identificare e quantificare la fosforilazione di una vasta gamma di proteine ​​cerebrali in topi privati ​​del sonno e in animali con una singola mutazione genetica, chiamata Sleepy, che aumenta sia il tempo che il bisogno di sonno.

"Le funzioni proteiche possono essere attivate o disattivate dalla fosforilazione. Sembra quindi probabile che i pattern di fosforilazione possano rivelare i processi alla base del bisogno di sonno", conclude il primo autore del lavoro, Zhiqiang Wang. I risultati dell'immunochimica e della spettrometria di massa hanno infatti mostrato un aumento del numero di fosforilazione delle proteine ​​nell'intero cervello di topi mutanti e di quelli privati del sonno. Questo meccanismo sarebbe dunque alla base del bisogno di sonno.