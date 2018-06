Eutanasia: cantone svizzero impone spese amministrative a chi aiuta suicidio

Liestal, 15 giu. (AdnKronos Salute) - Le organizzazioni di aiuto al suicidio nel Cantone di Basilea Campagna in futuro dovranno contribuire a coprire i costi amministrativi, ha stabilito il Parlamento cantonale, accogliendo una proposta in questo senso. I suicidi assistiti in locali appositamente adibiti a questo scopo vengono considerati come morti non naturali dalle autorità. In questi casi il ministero pubblico è obbligato a intervenire per stabilire le circostanze e la causa del decesso. I costi a carico delle casse pubbliche quindi lievitano. Finora nessun cantone in Svizzera aveva introdotto regole riguardanti i costi di un suicidio assistito.