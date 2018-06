Pediatria: lo studio, maggioranza bimbi nasce alle 4 del mattino

Roma, 15 giu. (AdnKronos Salute) - L'orario in cui avvengono più nascite? Le quattro del mattino, almeno secondo un'indagine su ben 5 milioni di 'lieti eventi' avvenuti tra il 2005 e il 2014, effettuata dall'University College di Londra. Sembra che la maggior parte dei bambini 'decida' di venire al mondo spontaneamente tra le 01:00 e le 07:00, mostra lo studio, mentre le nascite programmate con taglio cesareo tendono a verificarsi soprattutto nelle mattine dei giorni feriali. Infine, i parti naturali ma indotti avvengono con maggiore probabilità intorno a mezzanotte.

Complessivamente, oltre il 70% delle nascite si verifica al di fuori del canonico orario di lavoro, il 'classico' 09.00-17.00. E non è solo un piccolo 'dispetto' fatto dai bambini, che fa solo sorridere: i ricercatori affermano che questo potrebbe avere delle implicazioni per il personale medico e ostetrico, numericamente in affanno soprattutto durante i turni di notte. Sean O'Sullivan, del Royal College of Midwives, ha dunque affermato che questa ricerca potrebbe aiutare i servizi di maternità a organizzare meglio il proprio personale.

Dagli anni '50, evidenzia alla Bbc news on line Alison Macfarlane, autore della ricerca, i modelli di nascita sono cambiati a causa dell'aumento della medicalizzazione del parto. Ma secondo Peter Martin, docente di statistica applicata sempre all'University College di Londra, c'è anche una ragione evolutiva per spiegare tutte queste nascite spontanee concentrate di notte.

"I nostri antenati - ricorda - vivevano in gruppi che si disperdevano durante il giorno e si riunivano per riposare di notte. Quindi un travaglio notturno poteva garantire alla madre e al neonato un po' di assistenza e protezione in più".