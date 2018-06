Alimentazione: per 30% coppie la dieta è condivisa

Roma, 18 giu. (AdnKronos Salute) - "E' vera dieta solo se condivisa". Potrebbe essere questo lo slogan del nuovo trend dell'estate 2018: la dieta di coppia. Una modalità che secondi gli esperti del Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia coinvolgerebbe il 30% delle coppie. I motivi di questa scelta sarebbero il "farsi forza a vicenda" (18%), "controllarsi reciprocamente" (26%) e "monitorare in tempo reale i risultati" (33%).

Ma c’è anche il lato negativo - avvertono gli esperti - visto che un coniuge può trascinare il proprio partner verso il fallimento: "Sia le donne che gli uomini sgarrano, ma tendenzialmente le donne sono più attente al mantenimento di un regime alimentare equilibrato, specialmente con l’avvicinarsi dell’estate - sottolinea Mirco Tedeschi, responsabile del reparto di Dietologia del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia - Nonostante ciò, il trend vede gli uomini sempre più attenti a questo aspetto, anche presso la nostra clinica".

Secondo le stime degli esperti del Centro solo un 15% delle donne sgarra, mentre la percentuale degli uomini sale a 25%. Dimagrire in coppia consentirebbe di "controllare meglio la scelta dei cibi" (33%); "razionare gli ingredienti con più precisione" (23%) ma anche di "scambiarsi maggiori informazioni" (17%). Le diete in tandem spingono anche le coppie a fare insieme maggiore attività fisica (21%). Insomma - concludono - dimagrire in coppia presenta ottime possibilità di riuscita nel 73% dei casi.

Per un’alimentazione estiva al top, la dietista della Clinica Valentina Masi raccomanda di "consumare quotidianamente frutta e verdura, seguendo la stagionalità e cercando di variare i colori dei vegetali consumati. In vista dell’estate è ottimo il consumo di vegetali arancioni, come il melone, le carote o le albicocche, e rossi, come i pomodori o l’anguria. Nei primi ritroviamo il beta-carotene, mentre nei secondi il licopene, sostanze antiossidanti molto importanti per la salute della pelle, soprattutto in questo periodo in cui ci esponiamo maggiormente ai raggi solari".

Fondamentale poi "idratarsi correttamente, cercando di bere almeno 2 litri di acqua distribuita durante tutta la giornata. Per chi suda molto e per chi fa attività fisica - consiglia - è meglio bere acque mineralizzate piuttosto che acque oligominerali. Utilizzare del limone o delle fettine di zenzero per aromatizzare l’acqua può esser un’idea per bere di più".

La dietologa raccomanda inoltre di "variare le fonti di proteine, alternando carne, prediligendo pesce, uova e legumi e limitando formaggi e affettati", e di preferire "i cereali integrali ai prodotti raffinati, l’ideale per preparare degli insalatoni freddi, un ottimo pranzo da consumare al mare o in piscina al posto di panini o altri farinacei".