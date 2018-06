Pediatria: bimbi strappati a famiglie in Usa, per Sipps è violenza su minori

Roma, 20 giu. (AdnKronos Salute) - "La nostra società scientifica si allinea alle dichiarazioni della presidente dell'American Accademy of Pediatrics, Coleen Kraft, che accusa l'amministrazione Trump di 'violenza su minori'. In più, da parte nostra richiamiamo l'attenzione su un fondamentale diritto del bambino a non essere separato dai suoi genitori, citato espressamente dalla Convenzione dei diritti dell'Infanzia del 1989, all'articolo 9, convenzione cui l'Italia ha aderito fin dal 1991". E' quanto dichiara Leo Venturelli, membro del Consiglio direttivo della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps).

La Sipps "non può rimanere indifferente di fronte al grido di dolore di bambini separati dai genitori appena varcato il confine e considerati erroneamente minori migranti non accompagnati, come sta avvenendo nella zona tra il Messico e gli Stati Uniti".

"Concordiamo con l'Aap - aggiunge Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps - che la separazione di questi bambini, già traumatizzati dalla situazione della migrazione della famiglia, produce in loro uno 'stress tossico' che inibisce lo sviluppo del cervello, blocca l'architettura cerebrale e impedisce di sviluppare linguaggio, socializzazione e legami emotivi'".