Roma, 21 giu. (AdnKronos Salute) - "Sui vaccini garantisco l'impegno già preso in campagna elettorale di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe. Ma siamo in due al Governo, c'è un'alleanza con il M5S e sto ragionando con il ministro della Salute Grillo. Ritengo però che 10 vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, nel suo intervento telefonico questa mattina a Radio Studio 54.