Salute: in Trentino Alto Adige aspettativa di vita sopra la media nazionale

Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute) - L'aspettativa di vita in Trentino Alto Adige è superiore alla media nazionale, secondo i dati dell'Astat, Istituto di statistica della Provincia autonoma di Bolzano.

Nel 2016 la speranza di vita in provincia di Bolzano si attesta a 81,1 anni per i maschi (80,6 anni la media nazionale) e 85,9 anni per le femmine (85 la media). "Le differenze tra le varie regioni d'Italia - si legge nello studio - sono considerevoli: la Provincia di Trento detiene l'aspettativa di vita più alta, al contrario quella più bassa si registra nella regione Campania. Si tratta di una differenza di 2,5 anni per gli uomini e 2,9 per le donne".

Nella regione Trentino-Alto Adige, visto che i dati sono disponibili separatamente per le due province di Bolzano e Trento solo dal 1992, l'aumento della speranza di vita tra il 1976 e il 2016 è stato superiore ai 10 anni, anche se negli ultimi anni si registra un rallentamento della crescita.