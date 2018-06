Vaccini: pediatra, asilo utile per crescita, sì a bimbi anche non immunizzati

Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute) - Bimbi all'asilo anche se non vaccinati? Mentre il Governo è al lavoro sul dossier vaccini in vista della scadenza del 10 luglio - data ultima per presentare la documentazione comprovante l'effettuazione dei vaccini obbligatori per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo per il 2018/19 - interviene sul tema il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. "L'importanza dei vaccini non si discute, ma l'asilo è utile per la crescita dei bimbi come la scuola dell'obbligo, e ritengo che i piccoli dovrebbero poterlo frequentare anche se non vaccinati. I danni, in caso contrario - sostiene Farnetani all'AdnKronos Salute - sarebbero superiori ai rischi" di ammettere in classe bimbi non immunizzati o vaccinati solo parzialmente.