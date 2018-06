Razza smentisce mancanza di farmaci antitumorali: «E' una balla colossale»

PALERMO - «Il fatto che la Regione non abbia soldi per i farmaci antitumorali e che questi non siano negli ospedali è una balla colossale». Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione, Ruggero Razza, commentando alcune notizie che parlavano della mancata disponibilità di un farmaco antitumorale.



«Qualcuno vuole utilizzare i pazienti - ha proseguito - come scudo per interessi e ho la sensazione che si voglia fare una speculazione bassa, volgare e, se questo avviene sulla pelle dei pazienti, è una vergogna senza fine. Ho letto di un farmaco che non sarebbe disponibile e invece è presente sia al Policlinico di Palermo, che a Villa Sofia che al Garibaldi di Catania».