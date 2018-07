Università: aumentano posti per Medicina e Odontoiatria

Roma, 2 lug. (AdnKronos Salute) - Aumentano i posti disponibili per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. In particolare, quest'anno sono previsti 9.779 posti per Medicina (erano 9.100 lo scorso anno), 1.096 per Odontoiatria (erano 908 nel 2017) e 759 per Veterinaria (erano 655). Lo ha comunicato il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Le iscrizioni online per i corsi di laurea e laurea magistrale in Medicina e chirurgia, Veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria saranno attive fino al 24 luglio 2018 sul portale www.universitaly.it.

Contestualmente il ministro Marco Bussetti ha anche firmato il decreto con il contingente di posti destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero, che sono 635 per Medicina e chirurgia, 95 per Veterinaria, 91 per Odontoiatria e protesi dentaria, 1.094 per le professioni sanitarie, 75 per le professioni sanitarie magistrali. Con successivi decreti ministeriali saranno resi noti i posti disponibili per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia per i laureati delle professioni sanitarie e laureati magistrali delle professioni sanitarie.

Il calendario delle prove per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale è già stato fissato lo scorso febbraio. Queste le date: Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, 4 settembre; Medicina veterinaria, 5 settembre; professioni sanitarie, 12 settembre; Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, 13 settembre; Scienze della formazione primaria, 14 settembre; Professioni sanitarie (laurea magistrale), 26 ottobre.