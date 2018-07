LE REGOLE DELLA PREVENZIONE ESTIVA

(04/07/2018) - L'estate è senz’altro la stagione più delicata per la salute intima della donna. Le particolari condizioni climatiche e ambientali favoriscono infatti l’insorgere di infezioni causate da funghi e batteri:

1. il clima caldo e afoso

2. la frequentazione di ambienti a rischio (spiagge e piscine)

3. l'aumento della sudorazione

4. gli indumenti intimi sintetici

5. l'intensificazione dei rapporti intimi

Proprio per questo Saugella presenta il vademecum della prevenzione estiva. Poche e semplici "regole" per proteggere il proprio corpo:

• usare un detergente intimo specifico e delicato

• in spiaggia, evitare di rimanere con il costume bagnato addosso

• la sabbia è un veicolo di batteri e funghi; fare in modo che non entri in contatto con le parti intime e, nel caso, detergere accuratamente con un prodotto specifico

• usare biancheria di cotone ed evitare indumenti intimi sintetici e troppo aderenti

• adottare maggiori precauzioni nei rapporti intimi.

L'alleato perfetto? Saugella Attiva, il detergente indicato per l’igiene intima durante l'estate. Il suo pH 3.5 rispetta la naturale acidità delle mucose mantenendo le condizioni ottimali della mucosa vulvo-vaginale e ha anche una attività anti-odore grazie all’estratto di timo.