Vaccini, per entrare in classe potrebbe bastare autocertificazione

ROMA, 4 LUG - Per poter entrare in classe il prossimo settembre, potrebbe bastare che i genitori presentino un’autocertificazione delle avvenute vaccinazioni e non - come previsto dalla legge - la certificazione di avvenuta vaccinazione da parte della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio 2018. Sarebbe questo, a quanto si apprende, il contenuto di un provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani.



Il Ministero della Salute «si sta attivando anche per promuovere una nuova campagna d’informazione sul valore dei vaccini come fondamentale misura di prevenzione primaria». Lo ha annunciato il ministro della Salute, Giulia Grillo, durante il Question Time alla Camera. Il ministro ha inoltre sottolineato che «grazie all’arresto del trend in diminuzione delle coperture vaccinali, è possibile tenere in maggiore considerazione le esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa, senza pregiudizio - ha concluso - per l’interesse pubblico alla tutela della salute».