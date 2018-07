Animali: Firenze, il cane Serena accompagna i bimbi in sala operatoria

Firenze, 5 lug. (AdnKronos Salute) - Il Reparto pediatrico dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze ha aperto le porte al cane Serena, basset hound che, due volte al mese, va a trovare i bambini ricoverati e in particolare i piccoli che sono stati sottoposti a interventi di tonsillectomia e adenoidectomia. Serena li accompagna in sala operatoria e soprattutto li aspetta al loro ritorno o al loro risveglio. I bimbi hanno così la possibilità di distrarsi e passare le ore in attesa o dopo l'intervento in compagnia del cane, nell'ambito di un progetto di Pet therapy.

Chi porta Serena a spasso per il reparto è Benedetta Fragorzi, coadiutore in Iaa (Interventi assistiti con gli animali) dell'associazione 'Il Poderaccio-Accademia Cinofila Fiorentina Asd', il cui referente è la dottoressa Giovanna Carlini. Il progetto è finanziato dall'associazione Onlus 'Vorrei prendere il treno', fondata da Iacopo Melio attraverso una raccolta di fondi. "I bambini ospedalizzati - spiega Marco Pezzati, direttore dell'area pediatrica aziendale - hanno accolto molto bene questa iniziativa, che li aiuta a vivere al meglio un momento difficile e a dimenticare il disagio del post-intervento e superare così la paura della stanza d'ospedale. I genitori hanno particolarmente apprezzato l'iniziativa perché ha contribuito a rendere più piacevole il ricovero ospedaliero dei loro bambini".

Anche il personale medico e infermieristico è molto soddisfatto dell'iniziativa, che considera un valido supporto nella gestione dei piccoli pazienti, e si augura che Serena e gli operatori dell'associazione possano nel prossimo futuro aumentare i giorni di frequenza nel Reparto di pediatria. "Auspico - dice Pezzati - che iniziative del genere si possano replicare anche negli altri reparti pediatrici della nostra azienda; è ormai dimostrato che, nel percorso di cura anche dei piccoli pazienti, la vicinanza degli animali da compagnia rappresenta un eccezionale sostegno".